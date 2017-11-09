Поранення журналіста на навчаннях ЗСУ: у прокуратурі вважають, що постріл не був випадковим

Над інструктором, який у липні цього року важко поранив телеоператора В'ячеслава Вовка в ході військових навчань, почався суд. Спочатку слідство вважало, що чоловік стріляв ненавмисно, проте після низки експертиз прокуратура дійшла висновку, що це не був нещасний випадок, йдеться у сюжеті телеканалу "2+2".

"Проводилося кілька експертиз. Здійснити постріл ненавмисно з цієї зброї, враховуючи її конструктивні особливості неможливо", - розповів заступник прокурора криворізької міської прокуратури Олексій Пустоваров.

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Сам інструктор заявляє, що вистрілив випадково, однак, звідки взяв бойовий пістолет, на який у нього не було дозволу, пояснити не може. Зараз його звинувачують за двома статтями "Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень" і "Незаконне поводження зі зброєю". Йому загрожує 7 років в'язниці.

В'ячеслав Вовк досі не може ходити самостійно. Зараз він проходить реабілітацію.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року в Кривому Розі під час навчань ВСУ з територіальної оборони у Саксаганської райради був поранений журналіст місцевого видання. Журналіст отримав важке поранення шиї.