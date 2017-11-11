На Харківщині мисливець застрелив односельця, прийнявши його за зайця (фото)

11 листопада в районі селища Борова Харківської області 55-річний чоловік застрелив свого односельця. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в регіоні.

Як з'ясували слідчі, мисливець вистрелив з відстані близько 40 метрів у фігуру, яку прийняв за зайця. В результаті кулі потрапили в голову і спину його 54-річного знайомого, обрабатывавшего в кущах тушку раніше вбитого зайця. Швидка констатувала смерть чоловіка від отриманих поранень. За даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство з необережності", мисливцю може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначив у своєму Facebook, що причиною трагедії стало повне нехтування правил життя і полювання.

"В результаті постраждали дві сім'ї: одні втратили єдиного годувальника і готуються ховати батька і чоловіка, а інша сім'я чекає слідства і суду", - написав Аброськін.