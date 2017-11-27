Подробиці інциденту в Запоріжжі: п’яна жінка викинула немовля подруги з балкона через ревнощі

У поліції розповіли подробиці про затримання жінки, яка скинула немовля з балкона багатоповерхівки. Про це повідомляє патрульна поліція Запоріжжя у Facebook.

"В неділю вночі патрульні отримали виклик, що на вулиці Бородинській з 3-го поверху скинули 5-ти місячну дитину. На місце одразу виїхали декілька екіпажів 1 роти 3 батальйону, патрульні одразу перевірили двір будинку та прилеглу територію біля під’їзду де виявили 45-річного чоловіка, який пояснив що дитину 5-ти місяців викинули із квартири де проживає його 44-річна співмешканка", - йдеться у повідомленні.

Патрульні встановили, що до них в гості прийшла 39-річна разом із своєю дитиною 5 – місячною донькою, поки дитина спала у візочку в спальні вони вживали спиртні напої. Приблизно о 21:30 годині мати дитини та чоловік прийняли рішення піти до магазину для купівлі ще спиртних напоїв, залишивши в квартирі неповнолітню дитину, яка спала, та його співмешканку.

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"Коли вони повернулись, то не чули дитини та не виявили її у візочку, почали питати у його співмешканки де дитина. Вона почала пояснювати, що дитину вони брали разом із собою до магазину і вона не знає де вона. Жінка з чоловіком одразу почали шукати малечу та почули крик та плач дитини з вулиці, а саме вийшовши на балкон побачив дитину лежачою на землі під балконом", - пояснили в поліції.

Мати дитини одразу поїхала до лікарні, а співмешканка вибігла з квартири та сховалась на 5-му поверсі.

Жінка знаходилась в стані сильного алкогольного сп’яніння і почала запевняти, що вона коханка і проживає в іншій квартирі й зараз ховається.

"В подальшому спілкуванні із нею патрульні встановили, що поки її співмешканець разом зі знайомою пішов до магазину, вона їх приревнувала та і дитина дуже голосно кричала, тому вона прийняла рішення її вкинути із балкона третього поверху. Чоловіка та жінку патрульні затримали на місці. Дитину госпіталізували до Обласної дитячої лікарні", - підсумували у відомстві.

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