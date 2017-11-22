На Прикарпатті батьки-алкоголіки довели до смерті вже друге немовля

Однорічний хлопчик через застуду помер на Прикарпатті. Поліція і односельці в загибелі дитини підозрюють її батьків, адже ті вчасно не звернулися до лікарів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ця родина у поле зору правоохоронців та соціальних служб потрапила ще 10 років тому. Батьки вже мають судимість, тому що пропивали так звані "дитячі гроші" і в цій родині вже помирала раніше дитина.

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Саме в цей день Міші повинен був виповнитися рік. Але лікар, яку викликали до Баландів стурбовані сусіди, знайшла хлопчика мертвим.

"Дитина уже була з трупними плямами, синя. Губи дуже потріскалися», - розповідає лікар.

За словами лікаря, як чіп п'яний батько спав біля мертвого сина. Матері вдома не було з самого ранку. Вона ніби пішла за ліками для Міші. Правоохоронці її ледве знайшли в Коломиї аж на наступний день. На печі ховався ще один син Баланд. 4-річного Дмитра негайно доставили в Коломийську лікарню.

У поліції розповіли, що в цій сім'ї 10 років тому вже померла 10-місячна дитина від пневмонії. Тоді недбалість батьків не довели. А в 2009 засудили до виправних робіт за нецільове використання так званих «дитячих коштів». 4 дітей, які на той час у них були, влаштували в інтернат. Там вони і досі. Тепер батькам загрожує до 5 років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, у Львові жінка народила в готелі дитину і викинула його на смітник.