У Запоріжжі жінка викинула у вікно п’ятимісячну дитину своєї подруги

У Запоріжжі жінка викинула з третього поверху п’ятимісячну дитину своєї подруги.

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Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін в соціальній мережі Facebook.

«Жахливий початок ранку. У Запоріжжі жінка 1973 року народження викинула у вікно п’ятимісячну дитину. Мати малюка пішла до магазину, в цей час з дитиною перебувала її подруга. Коли немовля почало плакати, та й вирішила викинути його у вікно з третього поверху», - написав Аброськін, висловлюючи співчуття батькам.

Наразі у дописі він не повідомляє, чи затримано жінку, яка вчинила жахливий злочин.