На Київщині офіцер "під кайфом" вдарив солдата по голові кувалдою

У Київській області офіцер однієї з військових частин Збройних сил України у стані наркотичного сп'яніння вдарив кувалдою по голові строковика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, 27 листопада група військовослужбовців строкової служби виконувала ремонтні роботи в багатоцільовому класі штабу військової частини. Відповідальним за проведення робіт було призначено вищезгаданого офіцера.

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Близько 11.00 старший лейтенант кувалдою умисно наніс удар у голову солдату, що сидів на підлозі. Строковик знепритомнів. Після надання солдату першої медичної допомоги його терміново доправили в один з найближчих медичних закладів Київської області.

При цьому встановлено, що офіцер і солдат перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Військово-морських сил Збройних сил України.