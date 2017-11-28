На Київщині офіцер "під кайфом" вдарив солдата по голові кувалдою
Старший лейтенант кувалдою умисно наніс удар по голові солдату, який сидів на підлозі. Строковик втратив свідомість.
У Київській області офіцер однієї з військових частин Збройних сил України у стані наркотичного сп'яніння вдарив кувалдою по голові строковика.
Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, 27 листопада група військовослужбовців строкової служби виконувала ремонтні роботи в багатоцільовому класі штабу військової частини. Відповідальним за проведення робіт було призначено вищезгаданого офіцера.
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Близько 11.00 старший лейтенант кувалдою умисно наніс удар у голову солдату, що сидів на підлозі. Строковик знепритомнів. Після надання солдату першої медичної допомоги його терміново доправили в один з найближчих медичних закладів Київської області.
При цьому встановлено, що офіцер і солдат перебували у стані наркотичного сп’яніння.
Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Військово-морських сил Збройних сил України.