У військовій частині на Одещині вибухнула граната: загинув військовослужбовець

В Одеській області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі командування ВМС ЗС України, 27 листопада в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин ВМС. Відзначається, що інших постраждалих немає.

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«На місці події працюють представники військової прокуратури, військової служби правопорядку, слідчо-оперативна група поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області», - повідомили в прес-центрі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Командувачем ВМС ЗСУ призначено службове розслідування, причини та обставини події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Бердянську Запорізької області в ніч на 28 листопада у військовій частині Повітряного командування «Схід» стався вибух, у результаті якого загинув 22-річний солдат.