У Львові чоловік на очах доньки убив собаку, побив дружину і кинувся на патрульного

У Львові затримали 48-річного чоловіка, який убив собаку, побив дружину і кинувся на патрульного з ножем. Йому загрожує кримінальна відповідальність, повідомляє Патрульна поліція України у Facebook.

"Лікарі швидкої медичної допомоги повідомили патрульним, що шпиталізували громадянку після побиття чоловіком, тож за вказаною адресою негайно вирушив патруль. Дочка подружжя пояснила поліцейським: спочатку тато на її очах убив їхнього собаку, а потім побив матір. Попередній діагноз потерпілої: струс мозку, забій м'яких тканин вилично-лобної ділянки", - повідомила поліція.

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"Патрульні поліцейські ввійшли до квартири та повідомили чоловікові, що його доставлять до відділку поліції. Громадянин відреагував агресією: почав шарпати патрульних, внаслідок чого зірвав нагрудний жетон з форменого одягу одного з інспекторів. Чоловіка попередили про застосування спеціальних засобів, але він схопив ножа та почав погрожувати поліцейським", - розповідається у дописі.

Після цього патрульний поліцейський миттєво відреагував та обеззброїв нападника. На чоловіка надягнули кайданки й доставили затриманого до Залізничного відділу поліції. Потерпіла жінка написала заяву на свого 48-річного чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, у травні на Київщині чоловік на очах доньки викинув з третього поверху лабрадора.