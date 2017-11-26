У Києві під час зустрічі кримінальних авторитетів затримали понад 60 людей (фото)

У Києві поліцейські під час зустрічі кримінальних авторитетів затримали понад 60 осіб.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні у Пущі-Водиці працівники карного розшуку головного та Оболонського управлінь поліції разом зі спецпризначенцями прибули у ресторан, де, за оперативною інформацією, зібралися люди, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у столиці та інших регіонах.

Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їхні особисті дані.

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко повідомив, що понад 60 осіб доправили до управління поліції для проведення перевірок.

«З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі, тож для ретельної перевірки більше 60-ти осіб доставили до управління поліції», - зазначив він.

За словами Крищенка, під час огляду місця події також було виявлено кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Зброю вилучили для проведення експертизи. Після проведення дослідження слідчі ухвалять процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події.