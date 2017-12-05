На Миколаївщині повісився 14-річний підліток

В одному із сіл Єланецького району Миколаївської області 14-річний підліток покінчив життя самогубством через повішення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, 4 грудня близько 18:30 поліції надійшло повідомлення про самогубство підлітка.

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«Як з’ясувалось, хлопчик прийшов додому після навчання та, закривши свою кімнату на ключ, прив’язав мотузку до дверної ручки, став на коліна та скоїв суїцид через повішання», - зазначили в відомстві.

За словами сусідів, родина є благополучною.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», як вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

Тіло померлого хлопчика направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з’ясовуються обставини та причини, за яких сталася трагедія.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївському парку застрелився 75-річний пенсіонер із бойового пістолету Макарова. "Попередньо відомо, що пенсіонер страждав на важку хворобу, і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьким тягарем", - повідомили в поліції.