У Миколаєві в парку застрелився пенсіонер

У Миколаївському парку застрелився 75-річний пенсіонер. Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області в Facebook.

"Сьогодні о 08:45 до Центрального відділу ГУНП в Миколаївській області поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що, проходячи біля парку, розташованого в районі перехрестя вулиць 68-ми Десантників та 3-ї Слобідської, вона почула постріл. Коли обернулась, побачила, що з лавки в парку падає невідомий чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного", – йдеться в повідомленні.

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У поліції додали, що 75-річний чоловік здійснив постріл в голову із бойового пістолету Макарова. "Попередньо відомо, що пенсіонер страждав на важку хворобу, і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьким тягарем", - повідомили в поліції.

"Пістолет, одну гільзу та три патрони, що були заряджені в магазині, вилучені та направлені на дослідження", – додали у прес-службі.

У відомстві додали, що цей інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Самогубство".

Проводяться першочергові слідчі дії, очікуються результати фахівців, встановлюються обставини і причини трагедії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві у Святошинському районі на одній із зупинок громадського транспорту чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.