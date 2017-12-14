На Одещині обстріляли автобус з пасажирами

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 12 грудня близько 21.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Одеса-Рені, в районі села Холмське, зловмисники здійснили постріли по кузову автобуса «МАН», в якому перебували 12 пасажирів. Він слідував за маршрутом Рені-Бориспіль.

Ймовірно невідомі, які перебували на узбіччі дороги, стріляли з рушниці. Як результат, у транспортному засобі розбито передні фари й пошкоджено корпус. Постраждалих немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться відповідні слідчі дії, встановлюються обставини події.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві біля піцерії сталася бійка з перестрілкою.