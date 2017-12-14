У Києві біля піцерії сталася бійка з перестрілкою

У Києві в середу ввечері, 13 грудня, біля піцерії на вулиці Васильківській 8 сталася масова бійка із перестрілкою. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, близько 20:00 між двома групами людей спалахнув конфлікт, який переріс у бійку з перестрілкою.

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"Поки що причини його невідомі, але наслідки такі: в одного хлопця стріляли (госпіталізовано), четверо постраждали від сльозогінного газу і ще один із травмами голови (також госпіталізовано)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють правоохоронці, встановлюються обставини події.

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Як пише Dtp.kiev.ua, унаслідок бійки постраждали шість осіб, в хід пішли травматична зброя та газові балончики.

У чому була причина конфлікту, наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Драйзера, на Троєщині, 5 грудня о 23:15 у тролейбус зайшли п'яні люди, які спровокували бійку. Зазначається, що вони представилися кондукторами й почали чіплятися до пасажирів. Потім почалася бійка, у ході якої кілька учасників отримали тілесні ушкодження.