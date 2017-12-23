У Києві BMW на величезній швидкості в'їхав у відбійник: пасажир загинув, водій втік (фото)
04:19, 23 грудня 2017Інциденти
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Від отриманих травм пасажир BMW помер на місці, а відразу після аварії водій зник з місця ДТП.
На місце прибули медики, бійці ДСНС і патрульні поліцейські / фото Київ Оперативний, Facebook
У Києві на Либідській площі автомобіль BMW на величезній швидкості в'їхав у відбійник, внаслідок чого пасажир помер.
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Як йдеться в повідомленні спільноти «Київ Оперативний» в Facebook, водій автомобіля BMW, (р. н. AI1733EA), рухаючись в напрямку Голосіївського проспекту від станції метро Дружби Народів, не впорався з керуванням на величезній швидкості і в'їхав у відбійник.
Повідомляється, що від отриманих травм пасажир BMW помер на місці, а відразу після аварії водій зник з місця ДТП. На місце прибули медики, бійці ДСНС і патрульні поліцейські.
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