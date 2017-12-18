У жахливій ДТП під Києвом загинув чоловік і його вагітна дружина

Під Києвом на Броварській окружній сталася страшна смертельна ДТП: загинула подружня пара. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Обоє були 1987 року. Дівчина була вагітна.

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Як повідомляє dtp.kiev.ua водій фури з причепом почав розворот в непередбаченому місці і застряг. Через хвилину в нього на повному ходу влетів Volkswagen.

Легковик повністю зайшла під причіп. Молоду пару обезглавило. Тіла витягували рятувальники ДСНС.

Зазначається, що до розвороту було всього близько 250 метрів, тобто менше хвилини їзди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Київ через снігопад обмежили в'їзд фур та вантажівок.