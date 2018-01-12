Один з пожежників зайшов в епіцентр полум'я: очевидець розповів про пожежу в ТЦ у Києві

У Києві у закладі громадського харчування сталася пожежа, яка розповсюдилася на дах торгово-офісного центру Silver Breeze, розташованого на пр. Павла Тичини на Березняках. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"11 січня о 22:17 до рятувальників ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одному з торговельних центрів столиці на пр. Павла Тичини, що у Дніпровському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо рятувальниками, що прибули на місце події, на першому поверсі у витяжній шахті громадського закладу харчування сталася пожежа й розповсюдилася на покрівлю сьомого поверху. Пожежу площею 70 кв. м вдалося локалізувати о 23:13, ліквідувати – о 23:20.

До ліквідації було залучено 28 чоловік особового складу та 8 одиниць основної й спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 25 громадян. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями.

"Вони намагалися поливати надбудову, висотою 3 м над дахом, їм не дуже вдавалося. Потім один із сміливців виліз на неї зверху, зайшов в епіцентр полум'я і самотужки загасив", - розповів очевидець пожежі, який спостерігав за гасінням з вікна своєї квартири на 16 поверсі сусіднього будинку, передає 112.ua.