Пожежа автобусу в Казахстані: МЗС з'ясовує інформацію про українців серед загиблих

Міністерство закордонних справ України з'ясовує інформацію про осіб, які загинули в результаті загоряння на автомобільній трасі автобуса в Казахстані.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у мікроблозі Twitter.

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"Загоряння автобуса в Казахстані. Десятки загиблих. Консул перевіряє інформацію, чи могли бути серед пасажирів автобуса українці", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що дипломати окремо повідомлять про результати з'ясування громадянства загиблих осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані в Іргизькому районі Актюбінської області на автомобільній трасі загорівся автобус з пасажирами, загинули 52 особи.