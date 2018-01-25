У Сєвєродонецьку застрелився 22-річний солдат Нацгвардії

У Сєвєродонецьку скоїв самогубство 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Як повідомляє Сєвєродонецький відділ поліції, інформація про те, що під час несення служби з охорони будівлі Апеляційного суду Луганської області (у складі трьох військовослужбовців) солдат НГУ скоїв самогубство, надійшла сьогодні близько 6.30 від старшого наряду охорони Апеляційного суду.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, вилучено табельну зброю загиблого. Обставини та причини події встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Досудове слідство поки що здійснюватимуть слідчі поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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