У Дніпрі солдат-строковик застрелився з автомата - ЗМІ

17 січня в Дніпрі на вулиці Будівельників на території об'єкта, що охороняється, сталося самогубство. Загиблим виявився хлопець 1998 року народження, який перебував на строковій службі.

За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова, пише Інформатор.

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На місці події не виявили жодних передсмертних записок. Причини інциденту з'ясовуються.

На території об'єкта, що охороняється, яким, за попередньою інформацією, виявилася військова частина, працювали слідчий, патрульна поліція і СМЕ.

На територію журналістів не пустили, вхід охороняли чоловіки у військовій формі зі зброєю. Територія об'єкта огороджена парканом з колючим дротом.

Нагадаємо, солдат строкової служби у військовій частині А-1319, розташованої в с. Біленьке Білгород-Дністровського району, завдав собі вогнепальне поранення. Відомо, що військовослужбовець родом з-під Києва. У військовій частині В с. Біленьке чоловік відслужив близько 6 місяців з 18-ти визначених.