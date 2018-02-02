Глава одного з відділів Запорізької АЕС вбив себе ножем у серце

Про причини трагедії наразі невідомо. Поліція веде розслідування.

Начальник відділу ядерної безпеки (ВЯБ) Запорізької АЕС Клімов Сергій Петрович наклав на себе руки.

Керівник ВЯБ завдав собі удару ножем у серце й помер на місці події, передає Gazeta.ua.zp.

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Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, констатувала його смерть. Поліція веде розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі патрульні поліцейські врятували від самогубства хлопця, який спробував вистрибнути з вікна десятиповерхового будинку.

Зрештою, патрульним вдалося вмовити хлопця жити. Зазначається, що він перебував у депресивному стані, його госпіталізували.