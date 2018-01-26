У Дніпрі патрульні спіймали за ногу самогубця, який намагався викинутись з 10 поверху (відео)

Хлопець перебував у депресивному стані, його госпіталізували лікарі.

У Дніпрі патрульні поліцейські врятували від самогубства хлопця, який спробував вистрибнути з вікна десятиповерхового будинку.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook, увечері 25 січня патрульні отримали повідомлення про сварку між молодою парою. Прибувши на виклик, вони почули у квартирі жахливі крики.

Читайте такожУ Кривому Розі водій вантажівки задушив себе ременем просто в авто, зачинившись від патрульних «Картина, яку бачать поліцейські, ще страшніше: жінка намагається втримати чоловіка, котрий стояв на підвіконні. Він виривається і стрибає вниз з 10-го поверху. На щастя, поліцейські встигають ухопити хлопця за ногу та одяг», - зазначається у повідомленні.

Врешті-решт патрульним вдалося вмовити хлопця жити. Зазначається, що він перебував у депресивному стані, його госпіталізували.

Напередодні повідомлялось, що у Сєвєродонецьку скоїв самогубство 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.