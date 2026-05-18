Єрмак вийде із СІЗО: за нього внесено заставу 140 млн гривень

Єрмак з 14 травня перебував у СІЗО.

За ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму застави – 140 мільйонів гривень. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду. При цьому інформації про те, хто і яку суму вніс, у ВАКС не мають.

Також у суді уточнили, що сьогодні у звʼязку з внесенням застави Єрмака мають звільнити з під варти.

Зазначається, що поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін зазначав, що суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але "ситуація стояла", через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка "складно приймає" платежі.

Оновлено 10.00. За даними джерел "Української правди", всього було здійснено близько 200 платежів, зокрема деякі внески по 1 копійці. Загальна сума, яку вдалося зібрати, перевищує 154 мільйони гривень.

Оновлено 10.15. Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін підтвердив кореспонденту УНІАН, що сьогодні його клієнт вийде з слідчого ізолятора.

Він сказав також, що вважає незаконною практику Держфінмоніторингу по перевірці легальності коштів заставодавців.

Фомін зазначив, що не може розголошувати, хто і яку суму вніс як заставодавець, оскільки це - персональні дані людей. При цьому вказав, що було багато маленьких у порівнянні із сумою застави внесків.

Він також підтвердив, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення ВАКС про запобіжний захід Єрмаку

Справа Єрмака - що відомо

Вищий антикорупційний суд України 14 травня відправив під варту ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з рішенням суду, Єрмак має здати закордонний та дипломатичні паспорти. Також йому заборонено спілкуватися фігурантами справи, зокрема Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим.

Єрмак після рішення суду сказав журналістам, що грошей на заставу в нього немає, але сподівається, що знайомі та друзі допоможуть внести цю заставу.

НАБУ і САП повідомляли, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Пресслужба НАБУ 11 травня зазначала, що про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Йшлося про Андрія Єрмака

За даними НАБУ, справу кваліфікують за 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

