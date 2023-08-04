Своїм наближеним він виділив майже 1 мільйон гривень доплат.

Колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрили в незаконному підвищені військових виплат для наближених осіб. Також він допомагав представникам місцевого злочинного угрупування ухилятися від відповідальності. ДБР відкрило вже понад 100 проваджень щодо зловживань у військкоматах.

Як інформує Державне бюро розслідувань, останній час він очолює Донецький обласний ТЦК та СП, а на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП перебував з липня по грудень 2022 року.

За даними ДБР, тоді воєнком без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно знаходилися у прифронтовій зоні.

Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про участь у бойових діях та нарахував їм додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. гривень.

Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях.

Також встановлено, що керівник військкомата влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Також він допоміг одному з "кримінальних авторитетів" знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомата у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. Було знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати під час так званого "несення служби".

ДБР затримало воєнкома та повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Скандали з воєнкомами - що повідомлялося

Як відомо, на Одещині виявили ще одного воєнкома-мільйонера, який нібито збагатився під час війни. В соціальних мережах було поширено інформацію про те, що "депутат та воєнком з міста Южне, Смирнов, став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників".

Водночас на Закарпатті було викрито у зловживанні керівництво районного Територіального центру комплектування - начальник одного з підрозділів РТЦК використовував військовослужбовців для будівництва власного будинку.

Також відомо про ще один скандал. Воєнкком на Дніпропетровщині за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів.

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