Після застілля з нагоди дня народження 2-річного хлопчика, члени родини сіли в автомобіль, щоб відвезти хрещеного батька дитини-іменинника додому.

Внаслідок страшної аварії, яка сталася ввечері 22 серпня поблизу селища Бродецьке на Вінниччині, загинули дві родини з дітьми та їхні близькі.

Як розповів УНІАН староста цього села Ігор Ткачук, в один момент загинула ціла родина – два брати, їхня неповнолітня сестра, дружини, діти, теща одного із них та кум – хрещений батько 2-річного хлопчика, який теж був у салоні авто. Саме того дня усі вони святкували день народження малюка.

"Усе село шоковане тим, що сталося… Того дня вони святкували день народження того 2-річного хлопчика. Випили, закусили, а потім, очевидно, вирішили відвезти додому свого кума, хрещеного батька дитини-іменинника. Чому всі сіли в авто, а не поїхав лише водій – вже цього вам не скаже ніхто", - каже Ткачук.

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За інформацією старости села, за кермом автівки був 23-річний Руслан. Серед пасажирів – його дружина, 2-річний син, брат Дмитро (1991 року народження) з дружиною і чотирма дітьми, неповнолітня сестра Валентина, теща Руслана та кум.

Ткачук розповідає, що родина, у якій виховувалися Руслан, Дмитро та Валентина, була неблагополучною. Їхня мати зловживала алкоголем. За це її свого часу позбавили батьківських прав і хлопці виховувалися у дитбудинках та інтернатах. Але виросли тямущими і роботящими.

"Вони були висотниками – займалися обрізкою високих дерев, дрова людям заготовляли. Словом, без роботи ніколи не були. Гроші мали, купили собі по будинку, по машині. Діти вчилися у школі, зірок з неба не хапали, але завжди були одягнені, нагодовані, доглянуті, - розповідає староста. - Ніхто нічого про них поганого сказати не може. Чи був Руслан напідпитку, коли сідав за кермо, покаже експертиза".

На запитання, як 12 людей помістилися у п'ятимісний ВАЗ-2102, Ткачук пояснив, що оскільки у "двійки" великий багажник, туди вони доставили сидіння з іншого автомобіля. Саме там і сиділи всі діти.

ДТП з 12-ма загиблими на Вінниччині: що відомо

Ввечері 22 серпня поблизу с. Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині зіткнулися ВАЗ із вантажним автомобілем DAF.

Внаслідок ДТП загинули 12 осіб, які перебували у легковику, серед них – 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Водія вантажівки затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Призначено ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

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