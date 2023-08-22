Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району сьогодні о 19:28.

В результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти.

У Вінницькій області сьогодні ввечері, 22 серпня, зіткнулися легковий і вантажний автомобілі, в результаті ДТП загинуло 9 осіб. Про це повідомила Поліція Вінницької області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Бродецьке Хмільницького району сьогодні о 19:28.

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"За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти", - йдеться у повідомленні.

В поліції поінформували, що на місці ДТП працюють слідчі, поліцейські, криміналісти та рятувальники, встановлюються обставини ДТП.

ДТП в Україні - трагічні випадки

13 серпня на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3-х легкових автомобілів. Внаслідок пригоди три особи загинуло. Рятувальникам довелося здійснювати деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій.

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