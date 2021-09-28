Потерпілим спричинено понад 17 млн грн шкоди.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 13 членів злочинної організації, які викрадали автівки зі штрафмайданчиків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зловмисники розробили схему та займалися незаконним заволодінням транспортними засобами зі штрафмайданчиків в Києві та низці інших областей. Залучивши до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, вони виготовляли підроблені документи на видачу авто.

Також у злочинній схемі діяв працівник сервісного центру, за допомогою якого зловмисники узаконювали користування викраденими автівками.

Наразі доведено 21 епізод їх злочинної діяльності. Членами злочинної організації потерпілим спричинено понад 17 млн грн шкоди.

У ході слідства всі викрадені автомобілі знайдено та вилучено, збитки відшкодовано.

Обвинуваченим інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 КК України).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі п'яний співробітник станції технічного обслуговування викрав автомобіль клієнтки та потрапив на ньому в ДТП.

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Автор: Світлана Закелова