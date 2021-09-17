Зловмисника затримано.

В Одесі п'яний співробітник станції технічного обслуговування викрав автомобіль клієнтки та потрапив на ньому в ДТП.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, п'яний зловмисник вирішив покататися на машині, яку 36-річна жителька міста залишила на ремонт.

На чужому автомобілі співробітник СТО потрапив в аварію – на проспекті Небесної сотні він не впорався з керуванням і зіткнувся з іншим автомобілем. В аварії люди не постраждали, але машини отримали механічні пошкодження.

Наразі 29-річний зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Читайте такожКиянка з дитиною вибігла на перехід на червоне світло й ледь не потрапила під колеса (відео)Крім того, на правопорушника склали два адміністративні протоколи – за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Як з'ясувалося, підозрюваний вже має судимість за майновий злочин. Фігуранту загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Автор: Лариса Козова