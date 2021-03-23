За словами постраждалої, її цивільний чоловік півтора роки знущався над нею.

Мешканка Кременчука Ольга Плохотніченко поскаржилася в соцмережі на насильство з боку цивільного чоловіка і опублікувала відео, на якому зафіксована його жорстка поведінка прямо на очах у дітей.

На записі видно, як чоловік заходить в дитячу кімнату, де на двоярусному ліжку лежать діти. Він хапає дружину за волосся і витягує з кімнати. У цей час діти з криками "Татко, не треба!" встають з ліжка і біжать за батьками.

Відео не рекомендуються до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

"Зараз я відкрито прошу захисту. Всі кажуть чекати рішення суду. Опіка, поліція. Я боюся з сином виходити з квартири! З ним знаходиться молодший син! Чоловік півтора року знущався наді мною. Над дітьми психологічно. Він бив мене багато разів при дітях", - йдеться в пості жінки.

На іншому записі видно, як постраждала намагається вийти з дому, але цивільний чоловік її хапає за волосся і затягує назад, де починає бити.

За даними криворізького блогера Олексія Таймурзіна, кривдником жінки є уродженець Кривого Рогу В'язовський Володимир Володимирович, який зараз проживає в Кременчуці.

За його словами, чоловік насильно утримує молодшого сина, не дає йому бачитися з матір'ю і погрожує їй фізичною розправою.

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Автор: Денис Прядко