Причетного до теракту в Бучі затримали, - поліція (фото)

Затримано зловмисника, причетного до теракту в Бучі. Як повідомляє Національна поліція України у своєму Telegram-каналі, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України затримали 21-річного місцевого жителя.
Зазначається, що виконавця злочину затримали протягом кількох годин. З його слів, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру.
"Через деякий час новий знайомий почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама, і що нібито веде спостереження за нею з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку", - йдеться у повідомленні.
Водночас у СБУ зауважили, що хлопця, за попередньою інформацією, завербували російські спецслужбісти через Інтернет. Він отримав від них інструкцію з виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.
"Далі фігурант заклав вибухівки на місці запланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу - поблизу сміттєвого контейнера", - йдеться у повідомленні.
Так, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Теракт у Бучі - подробиці
Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 23 березня, у місті Буча Київської області поблизу багатоквартирного житлового будинку стався вибух невідомого предмета.
Після приїзду правоохоронців стався ще один вибух. Двоє правоохоронців зазнали поранень, їх було госпіталізовано.