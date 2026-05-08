Rheinmetall готовий виробляти для України до 100 тисяч далекобійних снарядів на рік

Німеччина профінансує виробництво далекобійних боєприпасів для України.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про готовність виробляти для України до 100 тисяч далекобійних артилерійських снарядів щорічно. Про це повідомив ресурс German Aid to Ukraine з посиланням на заяву генерального директора компанії Арміна Паппергера під час телефонної конференції за підсумками першого кварталу 2026 року.

За словами глави концерну, раніше Україна запросила поставки 1,2 мільйона артилерійських боєприпасів збільшеної дальності на рік.

Йдеться про 155-мм снаряди, здатні вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Такі боєприпаси призначені для ударів по об'єктах у глибині оборони противника.

Відео дня

У публікації зазначається, що Rheinmetall продовжує розширювати виробництво боєприпасів на тлі зростаючого попиту з боку України та країн НАТО.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін готовий профінансувати виробництво даного типу боєприпасів для України.

155-мм далекобійні снаряди можуть використовуватися артилерійськими системами стандарту НАТО, включаючи PzH 2000, CAESAR і Archer.

Rheinmetall залишається одним з найбільших європейських виробників артилерійських боєприпасів для України і в останні роки суттєво збільшив потужності з випуску великокаліберних снарядів.

Ситуація з поставками зброї для України

Раніше глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер пояснив, чому не може надати Україні необхідну кількість зброї, хоча склади в Німеччині заповнені дефіцитними артилерійськими снарядами. За його словами, причина – брак коштів для закупівлі озброєння для України.

Вас також можуть зацікавити новини: