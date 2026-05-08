Євросоюз готується до потенційних перемовин із Путіним щодо війни в Україні, - FT

Багато європейських лідерів мають побоювання через незначний прогрес у переговорному процесі під проводом США.

Лідери ЄС готуються до можливих переговорів із російським диктатором на тлі розчарування в переговорах щодо припинення війни в Україні, які веде президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Про це повідомляє Financial Times. Голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. Крім того, за його словами, це підтримує президент України Володимир Зеленський.

"Я розмовляю з 27 лідерами країн-членів ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організації наших дій та з’ясувати, що саме нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли настане відповідний момент для цього", – сказав чиновник.

За його словами, під час саміту лідерів ЄС, який відбувся на Кіпрі минулого місяця, Зеленський "запросив нас бути готовими зробити позитивний внесок у переговори".

У матеріалі сказано, що багато європейських лідерів мають побоювання через незначний прогрес у переговорному процесі під проводом США. До того ж, у цих перемовинах Євросоюз у небезпечно ізольованому становищі, коли блок може бути змушений прийняти угоду, з якою не буде згоден.

Кошта зауважив, що блок уникатиме втручання у процес, очолюваний президентом Трампом. Він також визнав, що від Кремля не надходило жодних сигналів про те, що Путін готовий сісти за стіл переговорів з будь-яким представником ЄС:

"Так, така можливість [провести переговори з Путіним] існує. [Але] наразі ніхто не бачить з боку Росії жодних ознак того, що вона дійсно бажає вступити в серйозні переговори".

Неназваний представник Офісу президента теж підтвердили факт розмов із Коштою.

"Нам потрібна більша координація на європейському рівні", – сказав неназваний український чиновник. Він додав, що це може набути форми "лідера, який міг би вести переговори з Росією від імені всіх європейців", щоб чинити "більший тиск" на Росію.

Видання додає, що серед 27 лідерів блоку немає консенсусу щодо того, кого слід призначити представником ЄС у таких перемовинах. Також не вирішено, коли слід їх почати та якою буде пропозиція Путіну.

Переговори щодо війни в Україні

Помічник російського правителя Володимира Путіна – Володимир Ушаков заявив, що для "призупинення" бойових дій та "відкриття перспектив для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", Україна має вивести війська з Донбасу.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко акцентував, що це є свідченням намірів РФ продовжувати війну.

Цікавий момент у заяві Ушакова помітив і речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Справжнє ставлення РФ до миру видало всього одне слово помічника диктатора Путіна.

