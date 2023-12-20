Історію одного хитруна розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного управління ДПСУ.

Щоб не мобілізували і задля перетину кордону України, чоловіки вдаються до різноманітних хитрощів: навіть змінюють стать, принаймні у документах.

Про це сказав заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук на брифінгу.

За його словами, на сьогодні не так активно використовується схема "Шлях" для перетину кордону чоловіками призовного віку. В останній час спостерігається збільшення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю та з жінками, які мають багато неповнолітніх дітей.

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Водночас чоловіки вдаються і до досить креативних варіантів щодо того "як уникнути армії". Є показова історія, яку розповів Матвійчук:

"Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАГС документи, що він змінив стать на жіночу: був Антон, а став Тоня. Але стать він не міняв. Тільки змінив документи. Навіть такі цікаві нові схеми зявляються, щоб уникнути мобілізації і перетнути кордон незаконно"

Він зазначив, що за добу по всій ділянці західного кордону близько 6 000 чоловіків призовного віку виїжджають з України. Щоденно перетинають кордон як волонтери орієнтовно 150-200 осіб за системою "Шлях".

В Україні чоловіки не можуть їхати за кордон, але вони намагаються

Військовозобов'язаним чоловікам заборонений виїзд за кордон через повномасштабну війну в Україні й оголошений воєнний стан і загальну мобілізацію. Є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини, зокрема, це особи, яких підприємства "забронювали" від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

На Рівненщині було викрито групу осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України.

Рівненська обласна прокуратура повідомляла, що схему втечі з країни організувала група рівнян, які займалися міжнародними перевезеннями. Вони укладали фіктивні трудові договори із чоловіками та вносили відомості про, нібито, водіїв їхніх чотирьох фірм до системи "Шлях".

Правоохоронці перевіряють інформацію стосовно 170 чоловіків, які виїхали за межі України через фірми фігурантів, але до країни не повернулись.

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