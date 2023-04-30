Він заявив, що оголошує збір на пікап для ЗСУ.

Блогер з нікнеймом Si Surik різко змінив свою позицію щодо недолугого пранка за участю українського воїна. Він записав відеозвернення до героя ролика та всіх військових ЗСУ, у якому перепросив за свій вчинок.

Відео з'явилося в Instagram пранкера. Хлопець наголосив, що хоче перепросити за ситуацію, у якій "був на 100% неправий".

"Я розумію, що це було гидко з мого боку. Я хочу перепросити у всіх військовослужбовців, які побачили цю ганьбу. Я хочу вибачитися перед цим військовим - якщо ти мене бачить, я перепрошую у тебе. Надалі, якщо це можливо, я хочу з ним зустрітися та вибачитися при ньому", - заявив пранкер.

Крім того, блогер назвав свою поведінку "неприпустимою", а також оголосив збір на пікап для воїнів. Звіти обіцяє надати у соцмережах. Ролик закінчує гаслом "Слава Україні!", проте російською.

Пранк з воїном ЗСУ

Пранкер з TikTok зневажив українського воїна під час невдалого відео, але згодом поплатився. Тіктокер підійшов на вулиці Києва до чоловіка з елементами військової форми зі словами: "Валеро, брате, привіт. Ми вчора з тобою бухали".

Очевидно, він очікував, що воїн підтримає його "легенду" й нібито "відмаже" перед дівчиною. Однак військового це ідея обурила. Він зазначив, що зовсім не "Валера", а українець - воїн ЗСУ.

"Яке "я з тобою бухав", дядьку?... Я воював", - сказав воїн.

"Ти серйозно? І що?... Ти розумієш, що ведеться відеоспостереження? Давай, йди нах*й звідси", - сказав тіктокер зі зневагою.

Згодом тіктокера наздогнала карма, він вибачився, але потім записав відео, у якому відмовився від своїх слів.

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