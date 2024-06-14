Житель Ізмаїла запропонував 3 тис. дол. контррозвідникам СБУ за видворення африканця з України.

На Одещині затримали чоловіка за спробу підкупу контррозвідників Служби безпеки України, щоб ті видворили з України громадянина однієї з країн Африки – його конкурента у "любовному трикутнику". Про це розповіли у регіональному главку Національної поліції.

"51-річний житель міста Ізмаїл (Одеська область) висловив оперуповноваженому та начальнику одного з відділів підрозділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Одеській області пропозицію надати їм 3000 доларів хабара", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник хотів, щоб за ці гроші контррозвідники організували перевірку законності перебування на території України 29-річного громадянина однієї з країн Африки, який проживає в Одесі, та у подальшому примусово видворили його за межі нашої держави.

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За даними правоохоронців, в обмін на 3000 доларів чоловік хотів позбавитися іноземця, який перешкоджав йому у "справах сердечних". При цьому зловмисник вимагав надати йому фото суперника на прикордонному пункті та документів з інформацією щодо заборони йому на в’їзд до України протягом трьох років.

"У такий спосіб чоловік прагнув позбутися залицяльника своєї знайомої й свого конкурента", - кажуть у поліції.

Правопорушника затримали одразу після передачі представникам спецслужби обумовленої суми та отримання імітаційного зображення іноземця у прикордонному пункті Одещини.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах ГУНП в Одеській області Андрія Кувшинова, фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція надати та надання хабара службовій особі). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він вже скористався.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, хабар було запропоновано у травні 2024 року.

"Суперник" зловмисника – громадянин Кенії. Затримали фігуранта на початку червня. Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 181 тис. гривень застави.

Інші злочини, скоєні на Одещині

В Одесі нещодавно застрелили чоловіка через те, що він зробив зауваження мешканцю однієї з квартир багатоповерхівки щодо гучної музики. Жертвою став 28-річний чоловік, який приїхав із сусідньої області на вихідні до брата до Одеси.

Вночі вони почули гучну музику та шум, що лунали з квартири на дев'ятому поверсі. Брати піднялися до галасливих сусідів і постукали у двері. Коли мешканець квартири вийшов, вони зробили йому зауваження щодо шуму, але той почав поводитися агресивно. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Тоді зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет, і, повернувшись, кілька разів вистрілив у одного з них, потрапивши в груди. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Підозрюваного у вбивстві затримали.

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