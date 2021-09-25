Чоловік сам повідомив поліцію про інцидент.

На Одещині в Ізмаїльському районі під час полювання смертельне поранення дістав один із мисливців.

Про це повідомили в прес-службі регіонального відділення поліції.

Там зазначили, що них самостійно звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ, який і розповів, що застрелив власного товариша на полюванні.

"Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля", – інформує прес-служба.

Правоохоронці розповіли, що вилучили й доправили на експертизу дві мисливські рушниці. На дослідження збираються відправити також тіло загиблого.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 119 (убивство, скоєне через необережність) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, минулого року також в Ізмаїльському районі стався подібний випадок. Тоді 45-річний житель дістав смертельне кульове поранення з рушниці під час полювання. Вистрілив у чоловіка його 51-річний приятель, переплутавши його в очереті зі звіром.

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Автор: Олег Давигора