Вистрілив у чоловіка його 51-річний приятель, переплутавши його в очереті зі звіром. Потерпілий помер на місці.

В Одеській області на полюванні застрелили чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні в Ізмаїльському районі, біля села Озерне.

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За попередніми даними, 45-річний житель вказаного району дістав смертельне кульове поранення з рушниці під час полювання.

«Вистрілив у чоловіка його 51-річний приятель, переплутавши його в очереті зі звіром. Потерпілий помер на місці», - йдеться в повідомленні.

З місця події правоохоронці вилучили рушниці обох мисливців, вони будуть направлені на експертизу. Фігуранта доставлено до територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Автор: Лариса Козова