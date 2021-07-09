Ритуальна служба брала хабарі, "гарантуючи" сприяння у виділенні місць на кладовищі.

У Києві "ритуальники" вимагали за поховання на кладовищі гроші. Зловмисники брали хабарі, у розмірі від 3 до 6 тисяч доларів, за місця для покійних.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За попередніми даними слідства, кілька співробітників спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО" налагодили незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабаря учасники злочинної схеми "гарантували" людям, що вони отримають сприяння в отриманні місць для поховання.

"Встановлено, що до протиправної діяльності її організатори залучили двох посередників, які представлялися співробітниками столичних кладовищ і вимагали гроші за свої послуги", - повідомили в прес-службі СБУ.

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Ще одного з посередників співробітники СБУ затримали під час отримання 6 тисяч доларів.

Одному із затриманих за цвинтарний "грабіж" вже повідомили про підозру за ч.5 Ст. 27 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК.

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Автор: Поліна Кузенко