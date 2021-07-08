Правоохоронці піймали зловмисника, коли він намагався розбити черговий хрест.

У місті Стрий Львівської області затримано 20-річного хлопця, який пошкодив майже 60 надгробків на могилах січових стрільців.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 8 липня близько 05:30 до правоохоронців надійшла інформація від жителя Стрия про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Виїхавши на місце події, поліцейські помітили чоловіка, який намагався повалити ще один хрест. Його наздогнали і затримали.

Як розповіла УНІАН речниця ГУ НП в області Світлана Добровольська, затриманим виявився 20-річний місцевий житель. За попередніми даними, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

"Пояснити мотивів свого вчинку він не міг", - зазначила Добровольська.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 (осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Невдовзі суд обере затриманому йому запобіжний захід.

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Автор: Мирослава Бзікадзе