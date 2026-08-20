ДБР проводить масовані обшуки з виявлення тих, хто служить лише 'на папері'

В межах 21 кримінального провадження заплановано провести 72 обшуки.

Державне бюро розслідувань розпочало масштабну операцію "Справедливість для бійців" для протидії зловживанням у військових частинах та виявлення осіб, які лише формально значаться на службі. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Зокрема, мета операції - викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів.

Крім того, окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

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"Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДБР, основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. Таким чином, у 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків. За їх результатами планується повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводяться у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. І ще дев’ять - у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам.

У ДБР наголосили, що загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам.

При цьому, ДБР завершило розслідування ще у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду.

"Операція "Справедливість для бійців" проводиться за сприяння командування Збройних Сил України. ДБР і Генеральний штаб спільно працюють над тим, щоб кожен військовослужбовець виконував визначені законом обов’язки, а кошти, призначені для оборони держави, використовувалися виключно за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що ця операція є продовженням системної роботи ДБР з наведення порядку у військовій сфері.

Інші обшуки - головні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ДБР проводило операцію "Чесний призов", в межах якої проходили обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) по всій Україні. Основна увага зосереджувалася на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

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