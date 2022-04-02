14-річний хлопець спричинив загоряння під час тривоги.

На Дніпропетровщині підліток кинув коктейль Молотова у бомбосховище з жінками та дітьми. 14-річний підліток під час тривоги використав пляшку із горючою сумішшю, від чого сталося займання.

Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області.

"31 березня приблизно о 19:16 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Медичній у м. Покрові пожежа. Загоряння сталося в укритті в якому перебували люди, переважно жінки та діти. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що до укриття вкинули пляшку із займистою сумішшю. В результаті пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці швидко знайшли та затримали зловмисника. Ним виявився підліток. 14-річний місцевий хлопець мав до цього інциденту проблеми з законом. Відносно підлітка на розгляді в суді вже є справи за вчинення ним тяжких та особливо тяжких злочинів.

"1 квітня слідчим за погодженням із прокурором хлопцю оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років", - додали у поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія у ніч на 1 квітня знову атакувала Дніпропетровщину й зруйнувала там інфраструктуру.

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