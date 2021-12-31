За даними ДСНС, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про попередні дані що розслідування трагедії, що сталася 28 грудня у Косівській лікарні (Івано-Франківська обл).

Як йдеться у повідомленні ДСНС, причиною трагедії стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

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"Вже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в Івано-Франківський лікарні… На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат", - зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. За попередніми даними, від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям, в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети.

"У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути", - підкреслюють у ДСНС.

"За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Смертельна пожежа у лікарні на Франківщині

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 грудня на Івано-Франківщині сталася пожежа у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні.

У ДСНС раніше повідомляли, що пожежа в лікарні могла статися через нехтування правилами пожежної безпеки співробітником медзакладу. Загорання могла спричинити заупокійна свічка за померлим від СOVID-19 пацієнтом.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

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