Таким чином, через пожежу в реанімації загинули вже чотири людини.

В обласній лікарні Івано-Франківщини померла 46-річна санітарка реанімації Косівської районної лікарні, де у вівторок, 28 грудня, сталася пожежа.

Жінка мала 90% опіків тіла, йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

Зараз у медзакладі залишається лікуватись лікар-реаніматолог. Його життю, за словами медиків, нічого не загрожує.

А третю постраждалу, 59-річну медсестру реанімації, напередодні санітарним літаком доправили до Київського опікового центру з опіками 60% тіла.

Пожежа в лікарні на Прикарпатті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 грудня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні загинули троє пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я повідомляло про вибух.

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Крім того, постраждали троє людей. Їх госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

У ДСНС повідомили, що пожежа в реанімації могла статися через запалення заупокійної свічки за померлим від СOVID-19 пацієнтом, адже в реанімації одночасно працювали 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

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