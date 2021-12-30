Навчання проводитимуть спільно з рятувальниками ДСНС.

Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій ініціюють навчання та консультаційну підтримку закладам охорони здоров’я щодо роботи з киснем.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. Таку заяву він зробив під час поїздки до Центральної районної лікарні міста Косів на Івано-Франківщині, де нещодавно сталася пожежа у палаті з хворими на COVID-19, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам’ятати про правила протипожежної безпеки. Ми не можемо наражати на небезпеку людей, які приходять до нас за допомогою та лікуванням", – наголосив Комаріда.

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Нині лікарня у Косові працює у звичному режимі, окрім реанімаційного відділення, що постраждало внаслідок пожежі. Усіх, хто потребує медичної допомоги у Косові, також приймають медзаклади Коломиї та Верховини.

Комаріда також зустрівся із сім’ями загиблих під час пожежі. За словами заступника міністра, уряд готовий надати фінансову і психологічну підтримку родичам загиблих.

Нагадаємо, увечері 28 грудня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні загинули четверо пацієнтів.

Крім того, постраждали троє людей. Їх госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

У ДСНС повідомили, що пожежа в реанімації могла статися через запалення заупокійної свічки за померлим від СOVID-19 пацієнтом, адже в реанімації одночасно працювали 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

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