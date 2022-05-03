В результаті ДТП загинули 16 людей \ фото Нацполіція
У Рівненській області сталося зіткнення пасажирського автобуса, легкового автомобіля і бензовозу, внаслідок чого загинули 16 осіб, ще близько десяти отримали травми.
Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.
Аварія сталася недалеко від села Ситне Дубенського району.
Нацполіція
Рух автошляхом "Київ-Чоп" на цій ділянці повністю перекрито.
Аварія сталася приблизно о 19:20. За попередньою інформацією, біля села Ситне поруч з Радивиловим з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Після зіткнення сталася пожежа.
Нацполіція
На місці аварії вже працюють відповідні служби.