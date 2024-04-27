Чиновник просив, щоб його відправили під цілодобовий домашній арешт з браслетом.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в скоєнні ДТП очільнику Броварської районної держадміністрації Володимира Майбоженка.

Підозрюваний просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. "Мені 59 років, я тікати нікуди не буду. Я хотів би відшкодовувати. Хотів би зазначити, що якщо ви дасте цілодобовий домашній арешт з браслетом, я не буду ніяк впливати на провадження", - сказав Майбоженко під час засідання.

Але суд підтримав клопотання прокуратури про взяття Майбоженка під варту до 24 червня без можливості внесення застави.

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26 квітня у Броварах автомобіль збив чотирьох пішоходів. Згодом стало відомо, що за кермом був голова Броварської РДА Володимир Майбоженко. За інформацією свідків, він не зупинив машину, коли був червоний сигнал світлофора. Згодом перевірка на драгері показала, що у крові чиновника було 2,31 проміле алкоголю (норма - 0,2).

Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 29 та 26 років та 32-річна жінка з дворічною донькою. У дитини після проведення попереднього обстеження, зокрема, виявили перелом плечової кістки.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння).