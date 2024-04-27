Справу Майбоженка розглядатиме Шевченківський райсуд Києва.

У центрі уваги резонансне ДТП - Бровари "сколихнула" аварія за участі п'яного очільника Броварської районної держадміністрації Володимира Майбоженка.

Чиновнику повідомили підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння), про це повідомив Офіс генерального прокурора у своєму каналі в Telegram. У відомстві також повідомили, який запобіжний захід підозрюваному може обрати суд.

"…До Шевченківського районного суду… Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - зазначається у повідомленні.