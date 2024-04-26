Відомо про чотирьох постраждалих.

Увечері в п'ятницю, 26 квітня, у Броварах Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Згідно з поширеним у мережі відео, водій був п'яний - алкотестер показав результат у 2,31 проміле. Свідки кажуть, що він збив чотирьох людей, зокрема дитину. Одного з постраждалих діставали з-під машини. Повідомлялося, що за кермом перебував голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко.

Незабаром у Київській обласній державній адміністрації заявили, що його звільнять з посади. "Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який трапився у Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Постраждалим надається вся необхідна допомога, насамперед медична", - написав голова ОДА Руслан Кравченко.

Відео дня

Оновлено о 20:35: У поліції Київщини підтвердили, що внаслідок аварії постраждали троє дорослих та дитина. Водія затримали, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле", - йдеться у повідомленні.

ДТП в Україні: останні новини

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А в березні у Львові через туман на Скнилівському мості зіштовхнулися близько 27 автівок.

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