Двоє постраждалих пасажирів також були п'яні.

На в'їзді до Києва біля села Чайки сьогодні вранці сталася смертельна аварія.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на житомирській трасі водій Volvo, перебуваючи в нетверезому стані, на високій швидкості влетів у фуру. Та якраз зупинилася на світлофорі.

"Водій загинув миттєво, двох пасажирів витягали рятувальники ДСНС, спецзагін САРЗ. Двоє пасажирів не отримали важких травм і ходили пили пиво...",- сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в салоні авто знайшли багато пляшок зі спиртним, а від постраждалих відчувався явний запах алкоголю.

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Автор: Юрій Годован