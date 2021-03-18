ДТП під Києвом / dtp.kiev.ua
На в'їзді до Києва біля села Чайки сьогодні вранці сталася смертельна аварія.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, на житомирській трасі водій Volvo, перебуваючи в нетверезому стані, на високій швидкості влетів у фуру. Та якраз зупинилася на світлофорі.
dtp.kiev.ua
"Водій загинув миттєво, двох пасажирів витягали рятувальники ДСНС, спецзагін САРЗ. Двоє пасажирів не отримали важких травм і ходили пили пиво...",- сказано в повідомленні.
Також наголошується, що в салоні авто знайшли багато пляшок зі спиртним, а від постраждалих відчувався явний запах алкоголю.
dtp.kiev.ua
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