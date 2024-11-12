Наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Колишньому керівнику комунального підприємства "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов’язків колишнім керівником КП призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії.

Наголошується, що керівник мав проводити оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах метрополітену, вживати заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігати появі їх несправностей, а також призначати комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії.

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"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.

Так, унаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою було ухвалене рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

Зауважується, що під час досудового розслідування було проведено кілька експертиз - пожежно-технічну, металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи.

"За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам. Внаслідок службової недбалості колишнього керівника КП "Київський метрополітен", лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн", - повідомили у прокуратурі.

Крім того, КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва було повідомлено про підозру колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

"Зазначимо, що повідомлення про підозру відбувалось шляхом надсилання підозри на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП "Київський метрополітен", оскільки він не з’явився на заздалегідь направлені повістки про виклик. Тож наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також нагадали, що у липні підозри отримали начальник служби колії, тунельних споруд та головний інженер КП "Київський метрополітен".

Звільнення керівника київського метро

Як повідомляв УНІАН, 15 березня голова Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Зробити це добровільно його закликав мер столиці Віталій Кличко через скандал, у який потрапив чиновник.

Журналісти Bihus.info провели розслідування і викрили численні порушення в декларуванні майна Брагінського, який очолював метрополітен майже 10 років. Зокрема, його мати-пенсіонерка, за даними розслідувачів, скуповує дорогі квартири, а формально колишня дружина - будує дачу в Козині.

21 березня Київська міська рада проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень Брагінського після корупційного скандалу.

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