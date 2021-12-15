Екстремального пасажира помітили інші водії, які їхали за фурою. Вони посигналили водію фури, щоб той зупинився.

Невідомий чоловік вирішив проїхатися на трасі "Миколаїв-Одеса", причепившись до вантажівки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві водій BMW зніс припарковані автівки та влетів у стіну ТРЦ (фото)Екстремального пасажира помітили інші водії, які їхали за фурою. Вони посигналили водію фури, щоб той зупинився.

Очевидці виклали у соцмережі відео інциденту. На кадрах видно, як невідомий висить на задніх дверцятах фури. Як тільки вантажівка зупинилася, пасажир втік.

Водії на відео обурені. Вони зауважують, що чоловік міг зірватися з вантажівки, травмуватися, або загинути. Відповідальність за це міг понести як водій фури, так й інші водії.

Нагадаємо, вранці 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобусом, загинули 13 осіб, а ще близько десяти – постраждали.

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Автор: Марта Гичко